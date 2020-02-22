Динамо – Ворскла: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

"Динамо" 22 лютого проведе матч у рамках чемпіонату України проти полтавської "Ворскли". Переглянути поєдинок можна онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Саме на ньому і відбудеться трансляція в прямому ефірі матчу "Динамо" – "Зоря".

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Початок трансляція о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

Традиційно матчі будуть показані й на двох Youtube-каналах. Перший – це FootballHub, який здійснює трансляцію з каналу "2+2".

Ще одну трансляцію можна буде переглянути на офіційному ютуб-каналі ФК "Динамо". Вона буде розширена – з коментарями перед матчем та включенням зі стадіону.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зоря" відбудеться і на сайті Спорт24. Вона буде доступна за 15-20 хвилин до початку гри.

Огляд матчу "Динамо" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.