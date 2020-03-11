"Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії" у Кубку України: скасований гол та вилучення Кадірі

11 березня "Динамо" пройшло "Олександрію" в матчі 1/4 фіналу Кубка України – 1:0 в додатковий час.

Динамо – Олександрія 1:0 ДЧ

Гол: Циганков, 106

Вилучення: Кадірі, 55 (Динамо)

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Кубок України – це остання можливість для "Динамо" не зробити цей сезон ще більш провальним. Мотивація "біло-синіх" на цей турнір не повинна давати приводів для сумніву. Безумовно, і в УПЛ у команди достатньо непроста ситуація в боротьбі за друге місце. Однак, у зв'язку з відсутністю єврокубкової весни, вболівальники просто не пробачать команді не виграний кубок (звідки вже вилетів "Шахтар").

"Олександрія" після дебюту в на груповому етапі єврокубків проводить досить важкий сезон в УПЛ. Бронзовий призер чемпіонату, який в минулому сезоні на "одній нозі" пройшов дистанцію, нині ризикує залишитися навіть без єврокубків. Попадання в першу четвірку виглядає досить нелегким завданням – додали в цьому сезоні "Зоря" і "Десна". І перемога в Кубку України, через пройдене "Динамо" в чвертьфіналі – прекрасна можливість на повторне потрапляння в групу Ліги Європи.

Команди досить рівно провели перший тайм, граючи в позиційній атаці. Аж 1 удар у площину воріт на 20 польових футболістів – жодних гольових моментів.

Перший небезпечний момент на 17-й хвилині створили гравці "Динамо". Кадірі підкараулив відскок в штрафній "Олександрії" і пробив поруч зі штангою, при цьому зіткнувшись з Бухалом. Арбітри переглядали з натяком на пенальті, але обмежилися лише кутовим на лівому фланзі.

"Олександрія" відповіла тільки на 37-й хвилині, коли Гречишкін вистрелив що є сил з півкола у меж штрафного "Динамо", випереджаючи підкат Кендзьора, але трохи вище воріт.



Перший тайм пройшов без гольових моментів / ФК "Динамо"

Схоже, весь креатив киян зосередився на лаві запасних, де сидять Циганков, Дуелунд, Шепєлєв, Цитаішвілі, Андрієвський та Русин. Останній вийшов у перерві замість Соля, перша заміна тренерського штабу "Динамо".

Назарій довго не чекав і одразу на 53-й хвилині створив гольовий момент: Караваєв розрізав оборону передачею до штрафного з правого полуфланга, а Русин пробив з розворотом корпусу відразу після зупинки м'яча. У правий каркас воріт. Добивання від Вербича парирував Паньків.

За декілька хвилин "Динамо" несподівано залишилося у меньшості – Кадірі отримав другу жовту за спробу зірвати контратаку суперників, яку сам же і привіз.

Відео вилучення Кадірі

"Динамо" навіть вдесятьох не опустило руки і продовжило пресингувати ворота Юрія Паньківа. На 62-й хвилині голкіпер потягнув м'яч з лівого кута своїх воріт після удару Вербича в один дотик при передачі Караваєва з лівого флангу.

Наприкінці першого тайму "Динамо" забило зусиллями Назарія Русина, але арбітр після перегляду VAR скасував гол.

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Русин пробив зі входу в центр штрафного потужним ударом під ліву штангу. Який розворот при прийомі був цього м'яча! Гол відмінили через офсайд, і знову все вирішили міліметри.

Відміненний гол Русина

До кінця матчу більше моментів не було і гра перевелася в овертайм. На 95-й хвилині Русин підставляв ногу під простріл Миколенка з лівого флангу, але Паньків дивом встиг виставити ногу в напрямку польоту м'яча.

У другому овертаймі "Динамо" вирвало перемогу в матчі. Віктор Циганков вколотив м'яч у лівий нижній кут ударом з центру чужої штрафної, після ідеального розіграшу з капітаном Сидорчуком – заслужені 1:0.

Відео голу Циганкова

Лише на 110-й хвилині матчу олександрійці створили перший небезпечний момент біля воріт Бущана – над правою дев'яткою пройшов м'яч після удару Максима Задераки з-під Попова з правої половини штрафної.

Таким чином, "Динамо" у дуже важкому матчі пройшло "Олександрію" у чвертьфіналі Кубка України, граючи половину матча у меньшості. Також у наступну стадію турніру вже пройшли "Минай" та "Маріуполь". Ще один клуб визначиться 12 березня у матчі "Десна" – "Ворскла".

Динамо – Олександрія відеоогляд матчу