"Динамо" в історичному матчі переграло "Ворсклу": диво-гол Буяльського та дебют VAR – відео

22 лютого "Динамо" вирвало перемогу у "Ворскли" в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги – 2:1.

Динамо – Ворскла 2:1

Голи: Буяльський, 50, Вербич, 90+2 – Степанюк, 62

Цей матч став історичним, адже вперше в українській Прем'єр-лізі під час гри використовувався VAR – система Відеодопомоги арбітрам. Ось тільки дебют VAR пройшов на порожньому стадіоні. "Динамо" за поведінку своїх уболівальників, які расистськими вигуками ображали гравців суперника під час матчу киян з донецьким "Шахтарем", отримало покарання у вигляді одного домашнього поєдинку УПЛ без глядачів.

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Кияни весь перший тайм стабільно входили у штрафний гостей, однак там їх чекала ціла армія полтавчан. Лише на 40-й хвилині "Динамо" створило по-справжньому небезпечний момент, коли Миколенка вивели один на один з Різником, і футболіст киян не влучив у ворота.

Після перерви кияни все ж забили – Буяльський з правого флангу фантастично перекинув Різника. Швидше за все, півзахисник "Динамо" планував навіс, але м'яч полетів у ворота, а голкіпер помилився – 1:0.

Відео голу Буяльського

На 62-й хвилині "Ворскла" завдала сенсаційної відповіді "біло-синім". Пердута навісив з правого флангу в штрафну суперника прямо на голову Степанюку, який без проблем переграв Бущана і зрівняв рахунок – 1:1.

Відео голу Степанюка

На останніх хвилинах "Динамо" все ж вирвало перемогу у матчі завдяки голу Вербича. Після небезпечного удару Русина голкіпер "Ворскли" парирував удар, м'яч відлетів до Вербича, який ударом з розвороту відправив круглого у ворота противника – 2:1.

Таким чином, "Динамо" втримало друге місце в турнірній таблиці УПЛ (39 очок). "Ворскла" залишилася 11-ою.