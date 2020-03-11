Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Кубка України

11 березня "Динамо" та "Олександрія" зіграють у чвертьфінальному матчі Кубка України. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Волею календаря це вже буде друга менше, ніж за тиждень очна зустріч команд– перша, в рамках УПЛ, відбулася напередодні Міжнародного жіночого дня на полі стадіону "Ніка" і завершилася, без жодного перебільшення, трудовою перемогою "Динамо", яке, буквально, вигризли життєвоважливі для себе три очка.

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А підопічні Володимира Шарана в черговий раз довели, що недарма в турнірній таблиці займають своє нинішнє місце. І, напевно, захочуть довести це в матчі на "Олімпійському". Причому, зробити це з реваншем.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція