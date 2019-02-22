"Динамо" вперше за 15 років набрало більше очок, ніж "Шахтар" в рейтингу УЄФА

Київське "Динамо" завдяки перемозі над "Олімпіакосом" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи вперше за 15 років набрало більше очок в рейтингу УЄФА, ніж донецький "Шахтар".

Спорт 24 писав, що в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" обіграло "Олімпіакос" (1:0), а"Шахтар" програв "Айнтрахту" (1:4). Київський клуб пройшов далі.

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"Біло-сині" вперше з сезону 2003/04 набрали більше очок у рейтингу УЄФА, ніж "Шахтар". В активі киян вже 13 рейтингових очок, тоді як у донеччан 10.

Цікаво, що 15 років тому "Динамо" набрало 8 пунктів, тоді як "Шахтар" – лише 2,5.

Також перемога "Динамо" і вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи принесли Україні 0,4 бала в клубний рейтинг УЄФА. З урахуванням того, що всі бельгійські і турецькі клуби вилетіли, Україна гарантувала дев'яту сходинку за підсумками цього сезону.

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