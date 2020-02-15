"Динамо" впевненою перемогою завершило другий збір, Бущан відбив пенальті – відео

Київське "Динамо" в заключному спарингу зимових зборів переграло колектив з такою ж назвою з Грузії – 2:0.

Динамо Київ – Динамо Тбілісі 2:0

Голи: Кендзьора 23, Русин 53

Олексій Михайличенко не кинув у бій молодь, а використовував тільки гравців з обойми першої команди. Циганкова, який ще не набрав форму, на полі так і не було, зате вийшов Буяльський. Також Вербич відіграв лише 17 хвилин.

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У першому таймі відзначився Томаш Кендзьора (24 хвилина), у другому – Назарій Русин (53).

Відео голу Кендзьори

Відео голу Русина

На 86-й хвилині Георгій Бущан відбив пенальті у виконанні суперника, який "привіз" Денис Попов.

Зазначимо, у Грузії чемпіонат проходить за системою весна-осінь. За результатами сезону 2019 року "Динамо" Тбілісі стало чемпіоном країни.