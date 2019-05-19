"Динамо" все ще випереджає "Шахтар" за ключовим показником

198 Читать новость на русском
"Динамо" все ще випереджає "Шахтар" за ключовим показником
"Динамо" все ще випереджає "Шахтар" за ключовим показником / shakhtar.com

"Шахтар" знову обігнав київське "Динамо" за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Перегравши "Інгулець" у фіналі Кубка України донецький клуб зрівнявся з киянами за кількістю титулів. Обидва клуби мали по 33 титули.

Дивіться також: Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео

Проте, перемігши у чемпіонаті України, "Шахтар" здобув свій 34-й трофей. "Шахтар" обіграв "Зорю" й 12-й раз в історії виграв чемпіонат України.

Проте "Динамо" продовжує випереджати "гірників" за кількістю перемог в чемпіонаті України. "Динамо" 15 разів вигравало чемпіонат.

Водночас "Шахтар" перемагає киян за кількістю звитяг у Суперкубку та Кубку країни. Окрім того, в активі донеччан перемога в Кубку УЄФА.

Перемога у чемпіонаті України дозволить "Шахтарю" у наступному сезоні виступати в Лізі чемпіонів з групового етапу. "Динамо", яке здобуло срібні нагороди, знову гратиме у кваліфікації. Двічі поспіль киянам не вдалося пробитися до групи у 2017 та 2018 роках.

blog_ava
Мадонна спровокувала гучний скандал своїм виступом на Євробаченні-2019
сьогодні
12474
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
сьогодні 17:21 Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
519
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 133
Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 16:48 Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
281
"Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
сьогодні 15:51 "Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
450
Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
сьогодні 14:00 Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
269
Новини
Більше новин
Залиште відгук