"Шахтар" знову обігнав київське "Динамо" за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Перегравши "Інгулець" у фіналі Кубка України донецький клуб зрівнявся з киянами за кількістю титулів. Обидва клуби мали по 33 титули.

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Проте, перемігши у чемпіонаті України, "Шахтар" здобув свій 34-й трофей. "Шахтар" обіграв "Зорю" й 12-й раз в історії виграв чемпіонат України.

Проте "Динамо" продовжує випереджати "гірників" за кількістю перемог в чемпіонаті України. "Динамо" 15 разів вигравало чемпіонат.

Водночас "Шахтар" перемагає киян за кількістю звитяг у Суперкубку та Кубку країни. Окрім того, в активі донеччан перемога в Кубку УЄФА.

Перемога у чемпіонаті України дозволить "Шахтарю" у наступному сезоні виступати в Лізі чемпіонів з групового етапу. "Динамо", яке здобуло срібні нагороди, знову гратиме у кваліфікації. Двічі поспіль киянам не вдалося пробитися до групи у 2017 та 2018 роках.