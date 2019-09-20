"Динамо" втратило ключового півзахисника на місяць

Півзахисник "Динамо" Мохаммед Кадірі пропустить близько місяця через травму.

Про це на прес-конференції після матчу з "Мальме" розповів головний тренер Олексій Михайличенко.

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"Досить-таки серйозна (травма). Він може вибути на строк до місяця", – зазначив керманич столичнго колективу.

Кадірі отримав пошкодження ще перед грою 1-го туру групової стадії Ліги Європи проти шведського "Мальме", яку команда Михайличенка виграла.

У поточному сезоні Кадірі встиг зіграти в чотирьох матчах команди Михайличенка, відзначившись одним асистом.

Кадірі приєднався до "Динамо" на початку літа, перейшовши з тульського "Арсеналу", і став першим трансфером "біло-синіх" в міжсезоння.