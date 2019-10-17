"Динамо" втратило основного голкіпера до кінця 2019 року

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Денис Бойко
Денис Бойко / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" залишилося без основного голкіпера. Воротаря Дениса Бойка прооперували.

За даними журналіста Кирила Крижанівського, Бойку зробили операцію на спині. Відтак він точно не зіграє до кінця 2019 року.

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Також невідомо, чи футболіст відправиться на перші збори команди на початку 2020 року.

Нагадаємо, саме через ушкодження Бойко не прибув до національної збірної України. Замість нього тренерський штаб вкотре викликав воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа.

Натомість у "Динамо" тепер головним голкіпер залишиться лише Георгій Бущан.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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