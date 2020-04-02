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"Динамо" втратить декілька мільйонів євро через легіонера

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Сідклей / 24 канал

Бразильський футболіст Сідклей повернеться у "Динамо" після оренди в "Корінтіанс". Бразильський клуб не планує викуповувати контракт гравця.

Про те, що легіонер "Динамо" близький до повернення у клуб повідомляє FootballHub. За інформацією ЗМІ, "Корінтіанс" більше не зацікавлений у послугах Сідклея.

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"Корінтіанс" орендував Сідклея на рік під час зимового трансферного вікна. Бразильці заплатили "Динамо" за оренду 600 тисяч євро та мають право викупу контракту.

Однак повернення Сідклея в "Корінтіанс" не увінчалося успіхом для футболіста. Він провів лише 4 матчі.

Через пандемію коронавірусу "Корінтіанс" вимушений перейти на режим економії. Тому "Корінтіанс" не планує викуповувати контракт гравця "Динамо".

Через зрив трансферу "Динамо" втратить від 2,5 до 4,5 мільйонів євро.

Кар'єра Сідклея у "Динамо"

  • Футболіст перейшов у київський клуб влітку 2018 року.
  • У цьому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду "Динамо".
  • Загалом за півтора сезону Сідклей провів в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Динамо
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