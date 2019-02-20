"Динамо" вже на 70% у 1/8 фіналу Ліги Європи: приємний для киян прогноз букмекерів

Після першого матчу з "Олімпіакосом", "Динамо" зберігає непогані шанси на місце у наступному етапі Ліги Європи. По суті, тепер киянам достатньо не пропустити м’яч на своєму полі й путівка у 1/8 фіналу їм гарантована.

Це завдання не із легких, оскільки у Греції команда Олександра Хацкевича двічі поступалася по ходу матчу й одержала нічию лише за хвилину до закінчення основного часу.

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Навряд чи "Динамо" буде вдома сушити гру, тим більше, що це перший матч перед своїми вболівальниками у 2019 році. Аналітики Parimatch дають 47% на те, що ми побачимо більше двох голів, і ті ж 47% на перемогу киян. Вихід української команди до наступного етапу Ліги Європи оцінюється у солідні 70%.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" і "Олімпіакос" лише один раз перетиналися у єврокубках. У першому раунді Кубка європейських чемпіонів-1975/76 кияни теж зіграли внічию 2:2 на виїзді, а потім виграли 1:0 вдома.

Динамівці чотири рази приймали гостей з Греції і при цьому жодного разу їм не програвали (три перемоги і одна нічия). "Олімпіакос" грав на виїзді проти п’яти різних українських клубів, здобув дві перемоги, одну нічию і ще два разу поступився. Якщо не враховувати відбіркові стадії, то у цілому команда програла шість з останніх семи виїзних матчів у єврокубках. Греки 12 разів грали вдома внічию у першому матчі плей-офф єврокубків і лише один раз проходили після цього далі. У "Динамо" статистика набагато краща, в 11 випадках з 13 кияни виходили переможцями з двоматчевих протистоянь, які починалися з нічиїх.