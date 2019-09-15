Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Десна: дивитися онлайн матч 15 вересня 2019 – Чемпіонат України
Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

У неділю, 15-го вересня, "Динамо" в Києві приймає чернігівську "Десну" в рамках 7-го туру чемпіонату України. Переглянути гру можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

Матч між "Динамо" й "Десною" в Україні покаже телеканал "2+2". Початок гри – о 17:00. Переглянути поєдинок можна на сайті каналу "2+2" за цим посиланням.

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Окрім того, поєдинок можна переглянути в YouTube на каналі FootballHub та клубному каналі "Динамо" Київ.

Динамо – Десна – онлайн-трансляція

До цього поєдинку "Динамо" набрало тільки вісім очок і сильно відстало від "Шахтаря". У свою чергу "Десна" з 11 балами серед лідерів.

Результат матчу "Динамо" – "Десна" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо УПЛ ФК Десна
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