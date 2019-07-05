"Динамо" з новачками у складі провело перший товариський матч на зборах

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"Динамо" не змогло перемогти "Ботошані"
"Динамо" не змогло перемогти "Ботошані" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" провело контрольний матч в рамках підготовки до нового сезону. Суперником команди Олександра Хацкевича був представник чемпіонату Румунії "Ботошані".

Динамо – Ботошані 1:1
Гол: Вербіч, 63 – Ашковскі, 43

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Поєдинок відбувся в Австрії, де кияни проводять тренувальний збір. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.

Пропустивши першими перед перервою, підопічні Олександра Хацкевича відігралися на 63-й хвилині зусиллями вінгера Беньяміна Вербіча.

До слова, в складі киян дебютували літні новачки Абдул Кадір Мохаммед і Олександр Караваєв, також вперше з березня після травми зіграв нападник Фран Сіль.

Матч став першим для киян в рамках австрійського збору, де вже у п'ятницю, 5 червня, їм доведеться зустрітися з місцевим "Ваккером".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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