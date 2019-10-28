"Динамо" за місяць проведе 4 вирішальні матчі сезону: поразки поставлять хрест на амбіціях киян

Після невдалого матчу проти "Карпат" у чемпіонаті України для "Динамо" настає вирішальна частина сезону. На трьох фронтах (УПЛ, Кубок України та Ліга Європи) "біло-сині" за місяць проведуть матчі з головними конкурентами.

Календар "Динамо" на найближчі матчі

30 жовтня. "Динамо" – "Шахтар" (Кубок України)

3 листопада. "Динамо" – ПФК "Львів" (чемпіонат України)

7 листопада. "Копенгаген" – "Динамо" (Ліга Європи)

10 листопада. "Шахтар" – "Динамо" (чемпіонат України)

24 листопада. "Динамо" – "Маріуполь" (чемпіонат України)

28 листопада. "Мальме" – "Динамо" (Ліга Європи).

Кубок України

Чи не єдиний турнір, в якому "Динамо" має найбільше шансів досягнути успіху в цьому сезоні. У середу, 30 жовтня, кияни в 1/8 фіналу зустрінуться з головним конкурентом у боротьбі за перемогу в Кубку – "Шахтарем".

Статистика говорить не на користь "біло-синіх". У плей-офф "Динамо" не перемогло "Шахтар" жодного разу.

Для "Динамо" важливо вибити "Шахтар", тому що далі в сітці турніру залишаться команди, яких кияни повинні обігравати. Окрім того, столичному клубу важливо перервати гегемонію "гірників" у Кубку України. Останні 4 розіграші виграли саме донеччани.

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Ліга Європи

"Динамо", яке після жеребкування виглядало фаворитом групи B у Лізі Європи, довело справу до "інфарктної".

Важка перемога над "Мальме" з рахунком 1:0, безхарактерна нічия з "Лугано" 0:0 та складна нічия з "Копенгагеном" 1:1 не вселяє жодних надій.

За три матчі, два з яких "Динамо" зіграло вдома, команді вдалося набрати тільки 5 очок.

Надалі "Динамо" чекають два поспіль виїзні поєдинки проти "Копенгагена" – 7 листопада та з "Мальме" – 28 листопада. Невдачі в цих поєдинках можуть не дозволити киянам вийти у плей-офф. Це удар по репутації клубу, таблиці коефіцієнтів УЄФА та бюджету клубу.

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Чемпіонат України

27 жовтня команда Олексія Михайличенка не зуміла скористатися першою в сезоні осічкою донецького "Шахтаря".

Донеччани не зуміли перемогти "Олександрію" у Харкові. Та невдачі зазнало й "Динамо", яке дивом не перемогло "Карпати" в Києві.

Відставання від "Шахтаря" у чемпіонаті критичне й наразі складає 10 очок.

У неділю, 10 листопада, "Шахтар" та "Динамо" зустрінуться в рамках чемпіонату України. Гра відбудеться у Харкові. Поразка "Динамо" означатиме відставання від "Шахтаря" на 13 очок, якщо обидві команди виграють за тур до очної зустрічі.

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Перемога підопічних Михайличенка, якщо не відновить інтригу в чемпіонаті, то принаймні поверне надію.