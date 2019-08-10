"Динамо" забило нам з першого ж гольового моменту, що не може нам подобатися, – тренер "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу його команди над "Динамо" у Києві.

Нагадаємо, "Шахтар" переміг 2:1. За "гірників" забивали Жуніор Мораес та Марлос, а за "Динамо" – новачок Жерсон Родрігеш.

А от і відео: "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою

"Результатом дуже задоволені. Розраховували на перемогу, і команда гарно себе показала. Контролювали гру, лише останні хвилин 10 кияни нас дещо притисли до воріт. Головне – добилися потрібного результату.

"Динамо" забило нам з першого ж гольового моменту, що звісно не може нам подобатися. Водночас, приємно, що потім команда зібралася і вже не припускалася таких помилок.

Я хочу, аби команда грала в атакуючий футбол, і нам це вдається. Але хотілося б, аби команда ефективніше використовувала свої гольові моменти. Але це традиційна проблема для футболу взагалі. От і сьогодні ми не реалізували всі шанси.

Також хотілося б, щоб команда чіткіше грала в обороні, особливо під час контратак суперника".