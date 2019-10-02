"Динамо" забило вісім голів "Шкендії" в Юнацькій лізі УЄФА: відео

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу в першому матчі плей-офф "переможців" Юнацької ліги УЄФА. У Києві "біло-сині" розтрощили клуб з Північної Македонії "Шкендію".

Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19 8:0

Голи: Ванат, 2 (пен.), 51, Надольський, 13, 41, Волошин, 25, 75, Шулянський, 56, Ісаєнко, 90+6 (пен.)

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У першому таймі "Динамо" зуміло забити 4 голи. Уже на другій хвилині гри рахунок відкрив Ванат. Збільш перевагу господарів на 13 хвилині Надольський. Третій гол забив Волошин, а гол у роздягальню забив все той же Недольський.

По перерві дубль оформив Ванат. Непристойним рахунок на 56 хвилині зробив Шулянський. Але й на цьому "біло-сині" не зупинилися. Дубль на 75 хвилині оформив Волошин та зробив рахунок 7:0. На цьому господарі поля не заспокоїлися та забили восьмий гол у компенсований час з пенальті.

Повторна гра між командами відбудеться на полі "Шкендії" 23 жовтня.

"Динамо" U-19 виграло національну першість, тому виступає у плей-офф переможців ліг. Якщо "Динамо" переможе "Шкендію", то візьме участь у другому попередньому раунді, матчі якого пройдуть – 6 і 27 листопада. Тут кияни можуть зустрітися з переможцем пари "Богеміан" – ПАОК.

Потім 8 переможців попередніх раундів зустрічаються у стикових матчах з командами, що зайняли другі місця у групах "Шляху Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому 2020 року. Після цього починається плей-офф турніру.

У минулому сезоні "Динамо" U-19 вилетіло в 1/8 від "Хоффенхайма" в серії пенальті.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти "Манчестер Сіті", "Аталанти" та "Динамо" Загреб.

Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19 відео повного матчу