"Динамо" забило вісім голів "Шкендії" в Юнацькій лізі УЄФА: відео

281 Читать новость на русском
Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19
Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19 / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу в першому матчі плей-офф "переможців" Юнацької ліги УЄФА. У Києві "біло-сині" розтрощили клуб з Північної Македонії "Шкендію".

Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19 8:0
Голи: Ванат, 2 (пен.), 51, Надольський, 13, 41, Волошин, 25, 75, Шулянський, 56, Ісаєнко, 90+6 (пен.)

Читайте також: "Шахтар" на останній хвилині вирвав нічию в "Аталанти" в Юнацькій лізі УЄФА

У першому таймі "Динамо" зуміло забити 4 голи. Уже на другій хвилині гри рахунок відкрив Ванат. Збільш перевагу господарів на 13 хвилині Надольський. Третій гол забив Волошин, а гол у роздягальню забив все той же Недольський.

По перерві дубль оформив Ванат. Непристойним рахунок на 56 хвилині зробив Шулянський. Але й на цьому "біло-сині" не зупинилися. Дубль на 75 хвилині оформив Волошин та зробив рахунок 7:0. На цьому господарі поля не заспокоїлися та забили восьмий гол у компенсований час з пенальті.

Повторна гра між командами відбудеться на полі "Шкендії" 23 жовтня.

"Динамо" U-19 виграло національну першість, тому виступає у плей-офф переможців ліг. Якщо "Динамо" переможе "Шкендію", то візьме участь у другому попередньому раунді, матчі якого пройдуть – 6 і 27 листопада. Тут кияни можуть зустрітися з переможцем пари "Богеміан" – ПАОК.

Потім 8 переможців попередніх раундів зустрічаються у стикових матчах з командами, що зайняли другі місця у групах "Шляху Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому 2020 року. Після цього починається плей-офф турніру.

У минулому сезоні "Динамо" U-19 вилетіло в 1/8 від "Хоффенхайма" в серії пенальті.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти "Манчестер Сіті", "Аталанти" та "Динамо" Загреб.

Динамо U-19 – Шкендія 79 U-19 відео повного матчу

 

blog_ava
Киву спіймали на дивному занятті в Раді: відео
сьогодні
5775
Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
сьогодні 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
89
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
401
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
сьогодні 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
1138
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2373
"Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
1 жовтня 21:51 "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
3083
Новини
Більше новин
Залиште відгук