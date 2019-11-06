Динамо Загреб – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, "Шахтар" продовжить боротьбу в Лізі чемпіонів. "Гірників" чекає матч 4 туру проти "Динамо" Загреб. Поєдинок, який відбудеться у Хорватії, можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Матч "Динамо" – "Шахтар" в Україні покаже канал "Футбол 2". Він єдиний офіційний транслятор в Україні матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Динамо" – "Шахтар" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2. Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.