"Шахтар" і "Динамо" обмінялися голами в першому таймі матчу Ліги чемпіонів: відео

907 Читать новость на русском
Динамо Загреб – Шахтар: результат матчу та відео голів
Динамо Загреб – Шахтар: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

"Шахтар" 6 листопада грає з "Динамо" Загреб в рамках 4 туру Ліги чемпіонів. "Гірники" відкрили рахунок у грі на 13 хвилині. Проте "Динамо" вирівняло рахунок на табло на 25 хвилині.

Динамо Загреб – Шахтар 1:1

Голи: Петкович, 25 – Алан Патрік, 13

Читайте також: "Баварія" та "Ювентус" першими вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жуніор Мораес опинився на правому фланзі атаки донеччан та вирішив прострілити у штрафний хорватів. Там на випередження зіграв Алан Патрік, який і переправив м'яч у сітку воріт – 1:0.

Відео голу Алана Патріка

У середині тайму господарі поля зуміли відігратися. Оборонець Теофіль-Катрін виконав простий навіс у штрафний гостей. Петкович виграв верхову дуель в оборонців та ударом головою зрівняв рахунок.

Відео голу Петковича

 

blog_ava
Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео
сьогодні
9015
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Шахтар Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Баварія" та "Ювентус" першими вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні 21:51 "Баварія" та "Ювентус" першими вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Юрій Семенюк 149
Динамо (Загреб) – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
сьогодні 20:59 Динамо (Загреб) – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Юрій Семенюк 1727
Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
сьогодні 17:16 Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
Вісент Луїс 536
Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
сьогодні 15:05 Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
Ігор Саджениця 944
Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
сьогодні 11:20 Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
Юрій Семенюк 425
Новини
Більше новин
Залиште відгук