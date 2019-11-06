"Шахтар" і "Динамо" обмінялися голами в першому таймі матчу Ліги чемпіонів: відео

"Шахтар" 6 листопада грає з "Динамо" Загреб в рамках 4 туру Ліги чемпіонів. "Гірники" відкрили рахунок у грі на 13 хвилині. Проте "Динамо" вирівняло рахунок на табло на 25 хвилині.

Динамо Загреб – Шахтар 1:1

Голи: Петкович, 25 – Алан Патрік, 13

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Жуніор Мораес опинився на правому фланзі атаки донеччан та вирішив прострілити у штрафний хорватів. Там на випередження зіграв Алан Патрік, який і переправив м'яч у сітку воріт – 1:0.

Відео голу Алана Патріка

У середині тайму господарі поля зуміли відігратися. Оборонець Теофіль-Катрін виконав простий навіс у штрафний гостей. Петкович виграв верхову дуель в оборонців та ударом головою зрівняв рахунок.

Відео голу Петковича