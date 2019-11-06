Динамо Загреб – Шахтар: анонс на матч Ліги чемпіонів
6 листопада загребське "Динамо" прийме "Шахтар" в груповому етапі Ліги чемпіонів. У попередньому раунді в Харкові команди розійшлися бойовою нічиєю 2:2. Все найцікавіше про матч-відповідь між цими клубами читайте у матеріалі Спорт24.
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Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів
Де: Загреб, стадіон "Максімір"
Коли: середа, 6 листопада, 22:00
Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24
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Чим важливий цей матч
Після трьох турів у "Динамо" і "Шахтаря" однакова кількість очок – по 4. Але хорватський клуб має кращу різницю забитих-пропущених голів. Матч в Харкові завершився з рахунком 2:2 і вийшов складним для обох команд. Хорватські футболісти перед початком гри не приховували, що нічия буде позитивним результатом, але по ходу зустрічі відчули себе більш впевнено і тепер говорять про те, що в Україні потрібно було вигравати.
Тепер хорвати вважають, що зможуть здобути 3 очки в Загребі. Цікаво, що спочатку "Шахтар" був фаворитом цієї зустрічі за версією букмекерів, але після нічийного результату з "Олександрією" та поразки від "Динамо" коефіцієнти змінилися, тому зараз вже хорвати вважаються фаворитами.
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Якщо поміркувати про те, який результат влаштує "Шахтар", то тут все просто. Поразка в цьому матчі на 90% виводить "Динамо" в плей-офф. Тому що тоді донецькому клубу потрібно буде набрати в останніх двох іграх хоча б 4 очка, і щоб хорвати самі програли "Сіті" і "Аталанті".
А що говорить статистика?
До поєдинку в попередньому турі Ліги чемпіонів команди зустрічалися між собою ще п'ять разів – два поєдинки в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2008/09 (обидва виграв "Шахтар") і три товариські зустрічі (по одній перемозі у "Шахтаря" і "Динамо" Загреб, і одна нічия).
Цікаві факти
- "Динамо" Загреб має 9-матчеву серію без поразок на власному полі в єврокубках.
- Хорватський гранд програв 4 із п'яти домашніх поєдинків проти українських команд.
- "Шахтар" здобув лише 2 перемоги за останні 10 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (4 нічиї, 4 поразки).
- Після першого матчу проти загребського "Динамо" донеччани виграли лише 1 матч із трьох у всіх турнірах.
- "Динамо" Загреб виграло 3 матчі після поєдинку проти "Шахтаря" в Харкові, не пропустивши жодного м'яча.
Орієнтовні склади
До Хорватії не полетіли з командою Євген Коноплянка та Манор Соломон. Обидва не є 100% гравцями основного складу, але стабільно виходять на заміну і підсилюють гру "гірників". З огляду на те, що "Шахтарю" потрібно забивати, такі новини не можуть не засмучувати Луїша Каштру. По суті, вийти на заміну в атакуючу лінію зможуть тільки Дентіньо, Коваленко і Сікан.
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В обороні таких проблем немає і тут Каштру важливо прийняти правильне рішення. Ймовірно, Луїш випустить в центрі пару Кривцов-Хочолава, а праворуч бразильця Додо, який зараз знаходиться у відмінній формі. До речі, хорватські журналісти після відкритого тренування "Шахтаря" написали про те, що Кривцов та Ісмаїлі скаржаться на травми. Будемо сподіватися, що ці два гравці все-таки зможуть зіграти в Загребі.
У хорватів свої проблеми перед матчем. Не зіграє Куленовіч. Гаврановіч, Гояк, Теофіль-Катрен і Маєр – під питанням. Втім, є велика ймовірність, що майже всі футболісти з цього списку зможуть вийти на поле або потрапити в заявку на матч з "Шахтарем". Ненад Б'єліца сказав, що у нього немає проблем з вибором складу на гру. Хорватські ЗМІ і зовсім вважають, що Б'єліца виставить плюс-мінус такий же склад, що і в Харкові.