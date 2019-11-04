Динамо Загреб – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Загребське "Динамо", у середу, 6 листопада, зіграє з донецьким "Шахтарем" в рамках 4 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому поєдинку.

Динамо Загреб – Шахтар прогноз букмекерів

До поєдинку в третьому турі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Динамо" і "Шахтар" змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. "Динамо" не програє вдома в дев'яти єврокубкових матчах поспіль. В останній раз загребці поступилися на своєму полі "Янг Бойз" у матчі-відповіді раунду плей-офф минулої Ліги чемпіонів. Це єдина домашню поразку хорватів в 14 останніх матчах – 10 перемог і три нічиї. Але "Динамо" ще ніколи не перемагало в єврокубках клуби з чемпіонату України.

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У свою чергу "Шахтар" останнім часом нечасто перемагає на виїзді – всього дві перемоги в останніх 10 матчах Ліги чемпіонів – по чотири нічиї і поразки. А на груповому етапі минулого розіграшу Ліги чемпіонів "гірники" набрали на виїзді чотири очки. Перемога над "Аталантою" стала для "Шахтаря" третьою в 13 останніх матчах основної сітки Ліги чемпіонів.

Матч "Динамо" (Загреб) – "Шахтар" відбудеться у середу, 6 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

Прогноз Favorit

Їх експерти оцінюють перемогу "Шахтаря" коефіцієнтом 3,15. На те, що загребське "Динамо" переможе вдома – 2,24. Нічия у матчі – 3,45.

В останьому очному протистоянні цих клубів було забито 4 голи (2:2). Щодо кількості голів, то ставка на "тотал матчу більше 2,5" отримала коефіцієнт 1,83. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 1,99.

Прогноз 1xbet

У них коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" 3,28. Перемога їх суперників – 2,29. Нічия – 3,56.

Букмекери очікують, що глядачі на трибунах побачать голи в кожному з таймів – 1,72 на те, що така подія відбудеться. Що цього не станеться – 2,10. Найбільший шанс відзначитися у "Шахтаря" має нападник Жуніор Мораес – 2,5 на його гол у цьому матчі. У "Динамо" одразу два гравці можуть забити гол. Це Маріо Гаврановіч та Бруно Петковіч. Коефіцієнт на їх звитяги теж 2,5.

Прогноз PariMatch

Букмекери PariMatch дали найменший коефіцієнт на перемогу загребського "Динамо" – 2,23. При цьому що перемога "Шахтаря" – 3,20. Нічия – 3,55.