"Динамо" запрошує зірок футболу у свій клуб, у переліку Мессі, Азар та Роналду

Поки всі футбольні чемпіонати взяли паузу через пандемію коронавірусу, чемпіонат Білорусії у повному розпалі. Мінське "Динамо" зробило жартівливу заяву, що вже чекає у своєму клубі зіркових футболістів провідних чемпіонатів.

Мінське "Динамо" опублікувало у своїх соцмережах фото зірок світового футболу в клубній формі.

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Запросив клуб у свій чемпіонат Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Едена Азара, Роберта Левандовські, Давіда Луїса та інших успішних гравців.

Білорусь залишилася єдиною футбольною країною на нашій планеті. Днями Олександр Гліб говорив про те, що весь світ тепер має чарівну можливість познайомитися із чемпіонатом Білорусії. А що, якщо Мессі та Роналду все-таки приїдуть в Білорусь? А разом з ними ще парочка крутих хлопців? Ми готові,

– кумедно підписали фото.

Зазначимо, що чемпіонат Білорусі єдиним з 55 європейських чемпіонатів не пішов на перерву через коронавірус. Щобільше, всі матчі відбуваються з глядачами на трибунах. На наступні вихідні заплановані поєдинки 2-го туру.

Станом на 25 березня в Білорусі зафіксовано 86 випадків зараження COVID-19. Жодна людина не померла, 29 осіб одужали.

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