"Динамо" завдяки космічним голам Ярмоленка і Антунеша розгромило "Евертон": ретровідео

Рівно п'ять років тому, 19 березня 2015 року, "Динамо" розгромило англійський "Евертон" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра на НСК "Олімпійський" завершилася перемогою киян з рахунком 5:2.

Після поразки в Ліверпулі на "Гудісон парк" з рахунком 2:1 "динамівцям" було достатньо перемогти з рахунком 1:0. Уже на 21 хвилині "Динамо" з цим завдання впоралося: рахунок у грі красивим ударом відкрив Ярмоленко.

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Та через вісім хвилинки "іриски" змусили "Динамо" проковтнути гірку цукерочку від бельгійського форварда Ромелу Лукаку. Нападник потужно пробив з-за меж штрафного й продовжив парад красивих голів у грі.

"Динамо" відповіло двома голами до перерви. Спершу ідеально у штрафному на добиванні зіграв Теодорчик, а згодом красим ударом воротаря "Евертона" застав зненацька Велозу. 3:1 після першого тайму.

По перерві "біло-сині" дуже швидко довели перевагу до трьох голів. Голом відзначився легенда клубу Олег Гусєв. А на 76 хвилині був забитий один з найкрасивіших голів того розіграшу Ліги Європи.

Португальський оборонець Антунеш розрядив гармату майже із середини поля. Тім Ховард попри свій досвід не зміг врятувати команду, адже м'яч прилетів точно у "дев'ятку".

На 82 хвилині останній гол у матчі забив Ягілка. 5:2 – неймовірна перемога "Динамо" під орудою Сергія Реброва.

Динамо – Евертон: дивіться відео

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