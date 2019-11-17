"Динамо" завдяки покеру де Пени познущалося над командою Першої ліги: відео

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Динамо – Оболонь-Бровар результат та відео

У неділю, 17 листопада, київське "Динамо" на стадіоні імені Лобановського провело контрольний матч проти першолігової "Оболоні Бровар".

Динамо – Оболонь-Бровар 5:0

Голи: Де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90

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Героєм поєдинку став уругвайський легіонер "біло-синіх" Карлос де Пена, який оформив покер. Спочатку півзахисник вразив ворота "пивоварів" зі штрафного, в кінці першого тайму забив гол-шедевр прямим ударом з кутової позначки, на початку другої 45-хвилинки відправив м'яч у сітку головою, а в кінці гри – ногою. До речі, гольову передачу іспанцеві Солю віддав теж де Пена.

В наступному матчі чемпіонату України динамівці 24 листопада зіграють на "Олімпійському" проти "Іллічівця", а 28 листопада проведуть в Швеції поєдинок Ліги Європи з "Мальме".

Відео матчу Динамо – Оболонь-Бровар

 

Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо
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