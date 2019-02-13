"Динамо" зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги Європи

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич перед матчем з "Олімпіакосом" в 1/16 фіналу Ліги Європи поспілкувався з журналістами на традиційній передматчевій прес-конференції.

Хацкевич розповів про кадрові проблеми своєї команди. Зокрема, хавбек киян Вітор Буено пропустить цей поєдинок, а ось участь захисника Томаша Кадара ще під питанням.

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Буено точно не готується до гри, у нього є проблема з м'язом. Що стосується Кадара, то він в змозі працювати, але по ньому приймемо рішення вже після сьогоднішнього тренування,

– сказав тренер "біло-синіх".

До слова, Томаш Кадар є гравцем основи "Динамо". У нинішньому сезоні на його рахунку 25 матчів у всіх турнірах за київську команду.

У минулому сезоні "Динамо" в 1/16 фіналу пройшло грецький АЕК, але у наступному раунді плей-оф поступилося італійському "Лаціо".

Спорт 24 повідомляв, що "Олімпіакос" також зазнав кадрових втрат перед матчем з киянами. Півзахисник "Олімпіакоса" Костас Фортуніс отримав травму під час матчу чемпіонату Греції з ПАОКом

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