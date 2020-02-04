"Динамо" зазнало нищівної поразки з непристойним рахунком в Києві

У перенесеному матчі 31-го туру УХЛ "Крижані Вовки" завдали 29-ї поразки в сезоні харківському МХК "Динамо – 12:0.

Крижані Вовки – МХК Динамо 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)

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Найрезультативнішими гравцями у складі киян стали Ілля Чуйков і Денис Мостовий, які оформили по хет-трику.

Таким чином, сьогоднішній матч ознаменував найбільшу перемогу "Вовків" в поточному сезоні українського чемпіонату.

Після 33 зіграних матчів "Крижані Вовки" мають 20 очок і посідають п'яте місце в турнірній таблиці. До четвертого "Білого Барса" – 27 очок.

"Динамо" залишається головним аутсайдером УХЛ, вигравши тільки один матч з 32. За сезон підопічні Олександра Панченка набрали 4 очки.