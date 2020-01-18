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"Динамо" здійснило неймовірний камбек наприкінці матчу проти "Дніпра", але поступилося – відео

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Матч "Динамо" – "Дніпро" / УХЛ

У Харкові місцеве "Динамо" приймало херсонський "Дніпро" в рамках 29-го туру Української хокейної ліги. Матч відбувся в п'ятницю, 17 січня.

Динамо – Дніпро 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Досить активно і незвично для себе матч почали "динамівці", відразу засмутивши Олега Петрова. На третій хвилині матчу першу шайбу в матчі закинув Данило Бутенко. Однак, такий сценарій припав не до душі "щукам" і вони обрушили шквал атак на ворота Михайла Шевчука. Після 10 хвилин нападу херсонців їм все-таки вдалося не тільки зрівняти рахунок на табло, але і заволодіти мінімальною перевагою – спочатку в воротах "Динамо" розписався Андрій Жвачкін, а під кінець періоду відзначився Сергій Кузьмик.

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У другій двадцятихвилинці ситуація не набагато змінилася – команди обмінювалися атаками, а воротарі усіма силами намагалися обороняти свої ворота. Однак, не довго атаки були безрезультатними – за 6 хвилин до кінця періоду в третій раз у воротах Михайла Шевчука відзначився Дмитро Чернишенко.

У заключному відрізку зустрічі харків'яни, зусиллями Михайла Геворкяна, як ніколи близько підійшли до сенсації, відправивши у ворота Олега Петрова ﻿дві шайби та зрівнявши рахунок в матчі. Та "щуки" всі сили кинули в атаку, намагаючись завершити поєдинок в основний час. За 4:15 до кінця матчу це принесло результат, і Олександр Матерухін в четвертий раз прошив Михайла Шевчука, встановивши остаточний рахунок 3:4 на табло.

Відеоогляд матчу Динамо – Дніпро

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей ХК Дніпро МХК "Динамо"
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