"Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Михайличенка: відео

Київське "Динамо" зайняло паузу у чемпіонаті матчем проти херсонського "Кристалу", який виступає у Другій лізі.

У цьому матчі "Динамо" не змогло використати тих гравців, які відправилися у свої національні збірні. Тож на матч проти "Кристалу" з перших хвилини вийшли Шабанов, Кравченко, Андрієвський та Сідклей. Михайличенко випустив і двох форвардів – Соля та Бєсєдіна. Гол у цьому матчі забив лише один з них – іспанець. Хоча він і мав декілька нагод відзначитися.

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Натомість дублями відзначилися Гармаш та де Пена. Ще один гол на рахунку Сидорчука.

Динамо – Кристал 6:0

Голи: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Відео матчу Динамо – Кристал