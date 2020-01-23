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"Динамо" здобуло розгромну перемогу в Туреччині – відео

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Георгій Цітаішвілі / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" продовжує підготовку до другої половини сезону. У Туреччині "біло-сині" провели третій контрольний матч, в якому перемогли "Вардар".

Вардар – Динамо 0:4

Голи: Буяльський, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29, Русин, 87

Дивіться також: "Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Русина й Миколенка – відео

У стартовому складі "Динамо" на матч з "Вардаром" вийшли: воротар Бущан, захисники Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко, півзахисники Сидорчук, Кадірі, Дуелунд, Піварич, Буяльський і форвард Соль.

Уже на 5 хвилині зустрічі "Динамо" відкрило рахунок. Гол на свій рахунок записав Віталій Буяльський.

Через дві хвилини перевагу "Динамо" подвоїв капітан команди Сергій Сидорчук. У середині тайму розгромним рахунок зробив данець Дуелунд.

У другому таймі у "Динамо" на полі з'явилися: Нещерет, Кендзьора, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелєв, Шапаренко, Сирота, Цітаішвілі, Ле Пена й Русин.

Остаточним рахунок на 87 хвилині зробив Русин, реалізувавши пенальті.

Вардар – Динамо відео повного матчу

  • Перший товариський матч після зимової паузи "Динамо" провело 19 січня проти польської "Легії". Гра завершилася нічиєю 1:1.
  • У рамках підготовки до нового сезону кияни також зіграють з такими клубами: "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олімпія", "Стремсгодсет".
  • Перший офіційний матч "Динамо" у 2020 році відбудеться 23 лютого. Кияни вдома зіграють з полтавською "Ворсклою".
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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