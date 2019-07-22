"Динамо" зіграє проти "Брюгге": що відомо про бельгійців

"Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді дістався, мабуть, найскладніший суперник. "Біло-сині" могли зіграти проти турецького "Істанбулу", австрійського ЛАСКу та "Брюгге". Долею жеребку "Динамо" дістався гранд бельгійського футболу.

Минулий сезон

Сезон 2018/2019 аж ніяк не можна назвати успішним для "Брюгге". "Синьо-чорні" не завоювали жодного трофею. У Лігу чемпіонів клуб потрапив як чемпіон Бельгії. На груповому етапі "Брюгге" грав у групі A, де команді протистояли дортмундська "Боруссія", мадридський "Атлетіко" та французький "Монако".

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У рідних стінах бельгійці поступилися тільки німецькій "Боруссії" з рахунком 1:0. З "Атлетіко" була зафіксована нічия 0:0, а з французами – 1:1. На виїзді "Брюгге" програв іспанцям (4:1), розписав нічию з "джмелями" 0:0, та розгромив "Монако" (4:0).

"Брюгге" набрав шість очок, чого виявилося надто мало, щоб пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів. Команда відправилася шукати щастя у Лігу Європи. В 1/16 фіналу "Брюгге" вилетів від австрійського "Зальцбурга".

Поразка була очевидною, оскільки "синьо-чорні" вели боротьбу з "Генком" за чемпіонство в Бельгії.

Втім, "Брюгге" не вдалося виграти на внутрішній арені ні чемпіонату, ні Кубку Бельгії. У чемпіонаті "Брюгге" програв "Генку" 7 очок. А в Кубку Бельгії "Брюгге" сенсаційно вилетів в 1/16 фіналу від клубу "Дейнзе". Скромний клуб "Дейнзе" виступає тільки у Першому любительському дивізіоні й зумів перемогти "синьо-чорних" з рахунком 2:0.

Ключові футболісти

У минулому сезоні одним з ключових гравців "Брюгге" був Ханс Ванакен. Атакувальний півзахисник зіграв 50 матчів, в яких забив 17 голів. 26-річний бельгієць також зробив 19 результативних передач. За даними Transfermarkt, його вартість складає 11,5 мільйона євро. Дорожчим за нього є тільки Арно Груневелд (12 мільйонів євро).

22-річний нігерієць Груневелд також важливий гравець "Брюгге". У минулому сезоні лівий вінгер провів 24 матчі (6 голів та 4 результативні передачі).

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Капітаном "Брюгге" є 31-річний центральний півзахисник Рюд Вормер. У минулому сезоні вожак бельгійців відіграв 47 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 12 результативних передач.

Український слід

У бельгійському клубі два гравці, які виступали в чемпіонаті України. У 2017 році "синьо-чорні" купили в "Зорі" Денніса Еммануеля Бонавентуре. Трансфер 21-річного нігерійця вартував бельгійцям 1,3 мільйона євро. У минулому сезоні за "Брюгге" Бонавентуре зіграв 32 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

Цього літа "Брюгге" підсилився українським футболістом. В оренду в "Брюгге" з "Шахтаря" перейшов Едуард Соболь. Лівий оборонець збірної України поки не зіграв жодного матчу за нову команду.

#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol pic.twitter.com/ou5DBBteVl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 июля 2019 г.

Головний тренер 45-річний Філіп Клеман у минулому сезоні "Генком" українця Руслана Маліновського виграв чемпіонат Бельгії – вперше з 2011-го року для клубу. Влітку повернувся він у "Брюгге".

Нові гравці

У клубі з однойменного міста у літнє трансферне вікно перейшли п'ятеро нових гравців.

– 27-річний оборонець Сімон Делі (перейшов за 2,5 мільйони євро зі "Славії" Прага)

– 18-річний оборонець Оділон Коссуну (перейшов за 2,80 мільйони євро зі шведського клубу "Хаммарбю")

– 24-річний оборонець Едуард Соболь (перейшов на правах оренди з "Шахтаря")

– 20-річний сенегальський форвард Амаду Санья (перейшов за 100 тисяч євро із сенегальського клубу "Кайор Фут")

– 21-річний нападник Девід Окереке (перейшов за 8 мільйонів євро з італійського клубу "Спеціа")

Досягнення

"Брюгге" 15 разів ставав чемпіоном Бельгії, 11 разів "синьо-чорні" вигравала Кубок Бельгії. Володарем Суперкубка Бельгії "Брюгге" ставав 15 разів.

У сезоні 1977/78 бельгійський клуб був фіналісток Кубка європейських чемпіонів. У вирішальному матчі бельгійці програли англійському "Ліверпулю".

У Кубку УЄФА у сезоні 1975/76 "Брюгге" дійшов до фіналу, в якому знову програв "Ліверпулю". У сезоні 1987/88 бельгійська команда добралася до півфіналу.

Інше

Прізвиська: "синьо-чорні"

Заснування: 1891 рік

Стадіон: Ян Брейдел (місткість – 29 042 тисячі)

Президент: Барт Верхаге

Головний тренер: Філипп Клеман

Рейтинг: 37-е місце УЄФА