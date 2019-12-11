"Динамо" зіграє проти "Лугано": вирішальний матч для киян у Лізі Європи

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"Динамо" зіграє проти "Лугано" / ФК "Динамо"

Цього четверга, 12 грудня, "Динамо" чекає один з найважливіших матчів сезону. Від його результату залежатиме, чи зіграє команда навесні в плей-офф Ліги Європи. Втративши багато очок в груповому етапі, кияни серйозно ускладнили виконання завдання. Тепер команді потрібно обігравати вдома "Лугано", щоб розраховувати на місце в 1/16 фіналу.

Звичайно, при певних розкладах може влаштувати й нічия, але до цього краще не доводити. "Лугано" вже ні на що не претендує, але грюкнути на прощання дверима швейцарцям нічого не заважає. Тим більше, що вдома вони вже зіграли з "Динамо" 0:0. А в цей раз через дискваліфікації кияни не зможуть розраховувати відразу на трьох ключових виконавців: Сидорчука, Вербича та Шабанова.

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Проте, і без них у підопічних Олексія Михайличенка непогані шанси – 76% на перемогу від аналітиків Parimatch. До того ж недавня домашня поразка від "Зорі" в чемпіонаті повинна стати відмінним приводом реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

До речі, не все гладко зі складом і у "Лугано". Крім дискваліфікованого Жуніора, через травми можуть не зіграти Марич, Родрігес, Саббатіні та Герндт. Втім, для швейцарців результат, нагадаємо, вже не важливий.

Навряд варто очікувати, що в такій ситуації "Динамо" видасть яскравий матч. Найважливіше для киян – це три очки і не так важливо, як саме їх вдасться добути. У разі перемоги команда зможе перевести дух і спокійно чекати 16 грудня, коли відбудеться жеребкування плей-офф. А за зиму можна буде і провести роботу над помилками, і підсилити склад.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо
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