"Динамо" знову оштрафували за дії вболівальників

Київське "Динамо" знову заплатить грошовий штраф за дії власних вболівальників під час виїзного матчу чемпіонату України. "Динамо" оштрафували через дії фанатів на грі 18 туру УПЛ з "Десною".

26 грудня відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, за результатами якого було прийняте рішення оштрафувати "Динамо".

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"Динамо" за неналежну поведінку вболівальників отримало штраф у розмірі 300 000 гривень.



Фанати "Динамо" на матчі з "Десною" / Фото: ultras.org.ua

Окрім того, що фанати "Динамо" палили фаєри, вони також вивісили образливий банер проти власників клубу братів Суркісів.

Раніше київський клуб був зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень за скандал на матчі з "Шахтарем" у Харкові. Як відомо, із сектору киян лунали расистські вигуки.

Натомість "Десна" за неналежну поведінку своїх вболівальників на грі з "Динамо" повинна заплатити штраф у розмірі 100 000 гривень.



Фанати "Десни" на матчі з "Динамо" / Фото: facebook.com/troublemakers.ua

Окрім того, фанатський сектор чернігівців буде закритий на наступний домашній матч УПЛ.



Фанатські сектори "Десни" та "Динамо" / Фото: facebook.com/troublemakers.ua

КДК УАФ покарав і гравця "Дніпро-1" Олександра Назаренка. За вилучення у матчі 18-го туру УПЛ проти "Олександрії" Назаренко відсторонений на один матч УПЛ. На ще одну гру Олександра відсторонено умовно.