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"Динамо" знову оштрафували за дії вболівальників

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Сектор фанів "Динамо" на грі з "Десною" / facebook.com/pg/wbc.kyiv

Київське "Динамо" знову заплатить грошовий штраф за дії власних вболівальників під час виїзного матчу чемпіонату України. "Динамо" оштрафували через дії фанатів на грі 18 туру УПЛ з "Десною".

26 грудня відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, за результатами якого було прийняте рішення оштрафувати "Динамо".

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"Динамо" за неналежну поведінку вболівальників отримало штраф у розмірі 300 000 гривень.


Фанати "Динамо" на матчі з "Десною" / Фото: ultras.org.ua 

Окрім того, що фанати "Динамо" палили фаєри, вони також вивісили образливий банер проти власників клубу братів Суркісів.

Раніше київський клуб був зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень за скандал на матчі з "Шахтарем" у Харкові. Як відомо, із сектору киян лунали расистські вигуки.

Натомість "Десна" за неналежну поведінку своїх вболівальників на грі з "Динамо" повинна заплатити штраф у розмірі 100 000 гривень.


Фанати "Десни" на матчі з "Динамо" / Фото: facebook.com/troublemakers.ua

Окрім того, фанатський сектор чернігівців буде закритий на наступний домашній матч УПЛ.


Фанатські сектори "Десни" та "Динамо" / Фото: facebook.com/troublemakers.ua

КДК УАФ покарав і гравця "Дніпро-1" Олександра Назаренка. За вилучення у матчі 18-го туру УПЛ проти "Олександрії" Назаренко відсторонений на один матч УПЛ. На ще одну гру Олександра відсторонено умовно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Десна
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