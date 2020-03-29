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"Динамо" знову продовжило карантин – гравці будуть працювати індивідуально

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"Динамо" продовжило карантин / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" продовжило карантин для всіх команд до 5 квітня у зв’язку із надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу.

"Динамо" продовжило карантин, який спочатку був оголошений в клубі до 29 березня. Про це повідомив офіційний сайт столичного футбольного клубу.

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Футболісти всіх вікових груп "Динамо" повинні підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь підготовленій програмі. Керівництво та тренерський штаб очікують від гравців обов'язкового дотримання правил карантину та виконання індивідуальних тренувань.

  • Минулого тижня Українська асоціація футболу призупинила всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
  • Згодом виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий заявляв про ймовірне відновлення сезону в середині травня.
  • На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці в чемпіонаті України. У киян рівна кількість очок із "Зорею", але команда Віктора Скрипника має перевагу в особистих зустрічах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту Динамо
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