"Динамо" знову продовжило карантин – гравці будуть працювати індивідуально
Київське "Динамо" продовжило карантин для всіх команд до 5 квітня у зв’язку із надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу.
"Динамо" продовжило карантин, який спочатку був оголошений в клубі до 29 березня. Про це повідомив офіційний сайт столичного футбольного клубу.
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Футболісти всіх вікових груп "Динамо" повинні підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь підготовленій програмі. Керівництво та тренерський штаб очікують від гравців обов'язкового дотримання правил карантину та виконання індивідуальних тренувань.
- Минулого тижня Українська асоціація футболу призупинила всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
- Згодом виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий заявляв про ймовірне відновлення сезону в середині травня.
- На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці в чемпіонаті України. У киян рівна кількість очок із "Зорею", але команда Віктора Скрипника має перевагу в особистих зустрічах.
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