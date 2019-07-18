Матчі "Динамо" й "Зорі" в єврокубках транслюватиме "2+2"

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Динамо – Зоря – де дивитися онлайн матчі Ліги Європи
"Динамо" – "Аякс" – плей-офф 2018 / GETTY IMAGES

Кваліфікаційні матчі "Динамо" та "Зорі" у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно транслюватимуть не канали "Футбол 1" та "Футбол 2". Швидше за все, поєдинки цих команд будуть на телеканалі "2+2".

Ведучий Ігор Циганик повідомив, що телеканал "2+2", швидше за все, буде транслювати матчі "Динамо" у відборі Ліги чемпіонів і зустрічі "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи.

Не до сміху: У "Динамо" травмувалися ряд футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів і грою з "Шахтарем"

Проте телеканал покаже не всі матчі, а тільки другий і третій раунди кваліфікації. Якщо українські клуби пройдуть у стадію плей-офф, то показ забезпечить офіційний транслятор – УЄФА. На цей момент офіційним транслятором є телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" і телекомунікаційний провайдер ВОЛЯ отримали офіційний статус і права трансляторів всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезонів 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Торік "2+2" транслював кваліфікаційні матчі "Динамо" та луганської "Зорі" у єврокубках. Однак раунд плей-офф вже показували саме канали "Футбол 1/2".

"Динамо" стартує у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Зоря" свій шлях у Лізі чемпіонів розпочне у другому раунді.

Жеребкування другого відбіркового раунду – за посиланням.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Ліга Європи ФК Зоря Динамо
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