Динамо – Зоря: де дивитися центральний матч туру УПЛ

44 Читать новость на русском
Динамо – Зоря: де дивитися

8 грудня київське "Динамо" прийме "Зорю" в рамках 17 туру української Прем'єр-ліги. Українські глядачі можуть переглянути матч по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України показує канал "2+2". Саме на ньому і відбудеться трансляція в прямому ефірі матчу "Динамо" – "Зоря". Початок трансляція о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

Читайте також: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Традиційно матчі будуть показані й на двох Youtube-каналах. Перший – це FootballHub, який здійснює трансляцію з каналу "2+2". Ще одну трансляцію можна буде переглянути на офіційному ютуб-каналі ФК "Динамо". Вона буде розширена – з коментарями перед матчем та включенням зі стадіону.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зоря" відбудеться і на сайті Спорт24. Вона буде доступна на 15-20 хвилин до початку гри.

Повісився заступник командира Президентського полку Путіна
сьогодні
6260
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Зоря
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 грудня 22:54 Яремчук та Безус своїми голами принесли перемогу "Генту": відео
Юрій Семенюк 756
7 грудня 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1638
7 грудня 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 484
7 грудня 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 399
6 грудня 20:34 Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
568
Новини
Більше новин
Залиште відгук