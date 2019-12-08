Динамо – Зоря: де дивитися центральний матч туру УПЛ

8 грудня київське "Динамо" прийме "Зорю" в рамках 17 туру української Прем'єр-ліги. Українські глядачі можуть переглянути матч по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України показує канал "2+2". Саме на ньому і відбудеться трансляція в прямому ефірі матчу "Динамо" – "Зоря". Початок трансляція о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

Читайте також: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Традиційно матчі будуть показані й на двох Youtube-каналах. Перший – це FootballHub, який здійснює трансляцію з каналу "2+2". Ще одну трансляцію можна буде переглянути на офіційному ютуб-каналі ФК "Динамо". Вона буде розширена – з коментарями перед матчем та включенням зі стадіону.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зоря" відбудеться і на сайті Спорт24. Вона буде доступна на 15-20 хвилин до початку гри.