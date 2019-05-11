Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

20 Читать новость на русском
Динамо – Зоря онлайн трансляція 11.05.2019 - дивитися матч УПЛ
Динамо – Зоря онлайн трансляція

Матч 28-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та луганською "Зорею" у суботу, 11 травня, можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.

Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція поєдинку доступна з 16:40.

До слова: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія

 

До цього матчу "Динамо" набрало 61 очко й посідає друге місце, програючи "Шахтарю" 9 очок. "Зоря" – четверта й практично втратила шанси здобути бронзові нагороди чемпіонату України.

Попередня гра між клубами у Києві завершилася розгромною перемогою "Динамо" 5:0. У Запоріжжі "Динамо" переграло "Зорю" з рахунком 3:2, перебуваючи частину матчу в меншості.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що Росія зараз робить у Чорному й Азовському морях: заява Міноборони
сьогодні
4375
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Зоря
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 16:01 Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
20
"Манчестер Юнайтед" після провального сезону покинув зірковий футболіст
сьогодні 14:23 "Манчестер Юнайтед" після провального сезону покинув зірковий футболіст
505
Фіскальна служба засумнівалася у чесності декларацій Усика, Ломаченка та Світоліної
10 травня 19:02 Фіскальна служба засумнівалася у чесності декларацій Усика, Ломаченка та Світоліної
1414
Журналістка отримала потужний удар в голову м'ячем під час прямої трансляції: відео
10 травня 14:22 Журналістка отримала потужний удар в голову м'ячем під час прямої трансляції: відео
6187
Усик може битися з Джошуа в грудні, – промоутер
10 травня 13:41 Усик може битися з Джошуа в грудні, – промоутер
306
Новини
Більше новин
Залиште відгук