Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Матч 28-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та луганською "Зорею" у суботу, 11 травня, можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.
Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція поєдинку доступна з 16:40.
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До цього матчу "Динамо" набрало 61 очко й посідає друге місце, програючи "Шахтарю" 9 очок. "Зоря" – четверта й практично втратила шанси здобути бронзові нагороди чемпіонату України.
Попередня гра між клубами у Києві завершилася розгромною перемогою "Динамо" 5:0. У Запоріжжі "Динамо" переграло "Зорю" з рахунком 3:2, перебуваючи частину матчу в меншості.
Джерело: 24 канал
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