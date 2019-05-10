Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Київське "Динамо" у суботу, 11 травня, на НСК "Олімпійський" прийматиме луганську "Зорю". Обидві команди доволі невдало провели минулі матчі – кияни зіграли внічию з "Олександрією", а "Зоря" поступилася "Маріуполю".

Прогноз на матч "Динамо" – "Зоря"

Попри невдалу гру проти "Олександрії" в попередньому турі, саме "Динамо" є фаворитом цієї зустрічі. На боці киян підтримка рідних трибун. А також повернення гравців після дискваліфікації.

До слова: Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафували після матчу з "Шахтарем"

Але й "Зоря" не такий простий суперник, як може видатися. Команда програла попередній матч "Маріуполю", чим погіршила свої шанси на четверте місце, яке дає право зіграти у лізі Європи наступного сезону. Тож луганцям потрібно заробляти очки. У тому числі й у матчі проти "Динамо".

Прогноз "Фаворит спорт"

Експерти з "Фаворит спорт" віддали перевагу у цьому матчі "Динамо". Коефіцієнт на перемогу киян – 1,45. На те, що "Зоря" зуміє виграти – коефіцієнт 7,00. Нічия у матчі – 4,55.

При цьому букмекери вважають, що у матчі буде забито 2-3 голи. Для прикладу, коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,5" – 1,91, у той час як на "тотал матчу менше 2,5" приймають з коефіцієнтом 1,90. При цьому щодо гола у ворота "Зорі" майже немає сумнівів – "індивідуальний тотал "Динамо" більше 0,5" – лише 1,09. Натомість на гол "Зорі" у цьому матчі (індивідуальний тотал "Зоря" більше 0,5) – аж 1,79.

Дізнайтеся більше: На новій формі київського "Динамо" з'явиться легендарний автограф

Прогноз 1xbet

Аналогічна ситуація щодо коефіцієнтів на матч і в 1xbet. Тут на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,46. Перемога "Зорі – 6,85. Нічия у матчі оцінена в 4,6.

Ставка на те, що обидві команди заб'ють у цьому матчі – 2,085. На те, що такого не буде – 1,82.

Прогноз PariMatch

Букмекери з PariMatch дають найвищий коефіцієнт на перемогу "Зорі" – 7,20. На "Динамо" ж коефіцієнт не надто відрізняється – 1,44. нічия – 4,60.

Читайте також: "Динамо" офіційно підписало нігерійського захисника

Щодо голів, то очікуються, що футболісти забиватимуть як і в першому, так і другому таймах. Ставка на те, що глядачі на трибунах НСК "Олімпійський" побачать голи в обох таймах – 1,77. Що цього не станеться – 2,05. При цьому ймовірнішим є гол саме у другому таймі – 1,25 на таку подію. На гол у першому таймі – 1,39.

Матч "Динамо" – "Зоря" відбудеться у суботу, 11 травня. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" о 17:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.