Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Перший матч у чемпіонаті України у 2019 році київське "Динамо" зіграє проти луганської "Зорі". Цей поєдинок стане центральним у 19 турі.

Кияни, які окрилені успіхом у Лізі Європи, спробують перенести позитивний настрій на внутрішню арену. Команда Олександра Хацкевича не має права втрачати очки, якщо планує битися з "Шахтарем" за чемпіонство. Також амбітні плани в "Зорі", що робить цей поєдинок найцікавішим у турі.

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У вересні 2018 року гра між командами у Запоріжжі завершилася 1:1, однак у Києві луганці останні два матчі програли із загальним результатом 7:2. Букмекери впевнені, що цього разу кияни знову святкуватимуть перемогу.

Фаворит Спорт

Букмекери цієї компанії дають на перемогу віце-чемпіонів України коефіцієнт 1,40. Натомість на перемогу "Зорі" стоїть коефіцієнт 8,25. На те, що команди вдруге поспіль розійдуться миром – 4,65.

Pari Match

У Pari Match також не ставлять під сумнів перемогу "біло-синіх". На успіх "Динамо" коефіцієнт 1,41. На звитягу підопічних Юрія Вернидуба в конторі дають коефіцієнт 7,90. Нічия – 4,60.

Winline

Winline дає на домашню перемогу "Динамо" коефіцієнт 1,35. У цій компанії також вважають, що в "Зорі" мало шансів забити більше голів, аніж "Динамо". На їх успіх коефіцієнт 7,60. Нічия – 4,47.

Матч "Динамо" – "Зоря" відбудеться 25 лютого в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку, о 18:30.

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