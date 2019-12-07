Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У неділю, 8 грудня, відбудеться центральний матч 17 туру чемпіонату України. Київське "Динамо" прийме луганську "Зорю". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в протистоянні.

Динамо – Зоря: прогноз

Наразі команди є конкурентами за другу сходинку. Кияни в цьому сезоні демонструють вкрай нестабільну гру, чим і намагаються скористатися такі клуби як "Зоря", "Десна" та "Олександрія".

Луганський клуб під орудою Віктора Скрипника демонструє привабливий футбол. 31 очко за 16 турів дозволяє "Зорі" триматися у групі лідерів та бути претендентом на єврокубкову осінь 2020.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" є фаворитом поєдинку на НСК "Олімпійський". Перемогу "біло-синіх" фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,41. Коефіцієнт на те, що кияни виграють з різницею в один м'яч – 3,80.

"Зоря" є так званим андердогом. Ймовірну звитягу команди Віктора Скрипника оцінили коефіцієнтом 7,30. Більше шансів, що "Зорі" вдасться зіграти з киянами внічию – 4,95.

Прогноз Pari Match

"Динамо" має безпрограшну серію на власному полі з 5 поєдинків. У цих матчах "біло-сині" забили 11 голів. Коефіцієнт на те, що "Динамо" переможе і ТБ 2.5 – 1,86. Якщо ж кияни здобудуть звитягу і ТМ 2,5 – коефіцієнт 4,60.

"Зоря" надзвичайно непоступлива команда, яка грає у відкритий футбол. Коефіцієнт на те, що "мужики" не програють і ТМ 2.5 – 5.20. Якщо ж "Зоря" переможе і ТБ 2.5 – коефіцієнт 9,90.

Прогноз 1xbet

Останні дві зустрічі команд завершилися нічиїми. У Києві був зафіксований рахунок 1:1, а в Запоріжжі – 2:2. Коефіцієнт на те, що команди розійдуться нічиєю 1:1 – 9,5.

Популярним рахунок протистояння є перемога "Динамо" 2:0. Коефіцієнт на цей результат – 7,5. Натомість "Зоря" в Києві перемагала з результатом 1:2 та 0:1. Коефіцієнт, що матч завершиться звитягою луганців з результатом 1:2 – 20.

Огляд матчу "Динамо" – "Зоря" читайте на сайті Спорт24.