"Динамо" розгромило "Зорю" завдяки дублям Шапаренка та Вербіча

Київське "Динамо" та луганська "Зоря" свій матч 19-го туру УПЛ зіграли лише в понеділок, 25 грудня. У цій грі кияни здобули більш ніж переконливу перемогу, розгромивши суперника.

Динамо – Зоря 5:0

Голи: Шапаренко, 34, 45, Вербіч, 38, 53, Соль, 73

Для "Динамо" це вже був третій офіційний матч у 2019 році. перед тим кияни вдало виступили у 1/16 фіналу Ліги Європи, пройшовши грецький "Олімпіакос". Після нічию 2:2 на виїзді, вдома "Динамо" на переповненому НСК "Олімпійський" перемогло 1:0 та вийшло в 1/8 фіналу. Там їх суперником буде англійський "Челсі".

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Для "Зорі" це був перший офіційний матч у 2019 році. Тож команда лише "входила" у сезон.

Розпочали команди доволі обережно. На початку вони "придивлялися" один до одного. Більше небезпеки створювали гості – старалися Будківський та Хомченовський. Та гравцям бракло влучності.

Ключовими у матчі став відрізок між 34-ою та 38-ою хвилинами, коли "Динамо" вдалося відзначитися двічі. Спочатку Шапаренко з центру поля віддав пас на фланг на Циганкова. І він же замкнув його на дальній стійці після прострілу партнера, випередивши Литвина. А за чотири хвилини гол-шедевр забив Вербіч. Словенець обіграв на фланзі двох суперників, ввійшов у штрафний майданчик та потужно пробив ще з під двох гравців у дальній кут воріт Феліпе Луїса. Бразильський воротар до м’яча не дотягнувся.

Ще до перерви "Динамо" зробило рахунок розгромним. Вербіч навісив на дальню штангу, а там одразу двоє гравців "Динамо" намагалися переправити м’яч у ворота "Зорі". Вдалося це Шапаренку, який оформив дубль. При цьому м’яч влучив у воротаря луганської команди, і вже з ним влетів у ворота.

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Такий перебіг матчу не надто сподобався головному тренеру "Зорі" Юрію Вернидубу. Тож вже у перерві він замінив одразу двох гравців – замість Луньова та Сіласа вийшли Кабаєв та Арвеладзе.

У другому таймі дубль оформив і Вербіч. Півзахисник впіймав м’яч після невдалого виносу м’яча суперниками та пробив у протихід воротарю.

Свій дебютний гол у чемпіонаті України у першому матчі забив і Соль. До цього не надто помітний іспанець головою замкнув навіс від Кендзьори. Гольову ж атаку розіграв Алібековв, який замінив Циганкова. Самого Соля невдовзі замінить Русин.

"Зоря" ж свої нагоди продовжила марнувати. Особливо небезпечним був момент у Хомченовського. Та півзахисник з близької відстані запустив м’яч вище воріт. А відзначитися Караваєву наприкінці матчу завадив підкат Миколенка. При цьому захисник "Динамо" міг отримати травму у цьому епізоді.

"Динамо" перемогло "Зорю" та залишилося на другому місці у турнірній таблиці. Луганська команда ж залишилася четвертою.