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"Динамо" зробило офіційну заяву щодо трансферу Миколенка й дебютанта збірної України

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Віталій Миколенко / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" не планує продавати оборонця Віталія Миколенка та купувати гравця "Зорі" Дмитра Іванісеню. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зробив заяву у відповідь на трансферні чутки.

За словами Суркіса, розставання з Миколенком не входить у плани "Динамо".

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Київське "Динамо" не планує зраджувати своїм принципам роботи з молодими вихованцями клубу. Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним у плани клубу не входить,
– сказав Суркіс сайту "Динамо".

Як відомо, Миколенко дебютував за "Динамо" 20 серпня 2017 року в домашньому матчі чемпіонату України проти кам'янської "Сталі" (4:1).

З того часу Віталій провів за "Динамо" у всіх турнірах уже 64 матчі (забив три голи), а також став основним гравцем національної збірної України.

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Разом з тим, "Динамо" планує влітку повернути захисника Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва, які виступають на правах оренди за луганську "Зорю".

Продавати чи обмінювати футболістів "Динамо" не планує, як і не цікавиться півзахисником "Зорі" Дмитром Іванісенею,
йдеться у повідомленні клубу.

У листопаді Іванісеня дебютував за збірну України в товариському матчі з Естонією.

Тимчик виступає у складі "Зорі" з лютого 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку захисника 17 матчів у чемпіонаті України та шість поєдинків кваліфікації Ліги Європи.

Лєднєв захищає кольори луганського клубу з липня 2018-го. У нинішньому сезоні провів 16 матчів у Прем’єр-лізі (забив 9 м’ячів) та п’ять ігор у кваліфікації Ліги Європи (1 гол).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери ФК Зоря
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