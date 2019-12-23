"Динамо" зробило офіційну заяву щодо трансферу Миколенка й дебютанта збірної України
Київське "Динамо" не планує продавати оборонця Віталія Миколенка та купувати гравця "Зорі" Дмитра Іванісеню. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зробив заяву у відповідь на трансферні чутки.
За словами Суркіса, розставання з Миколенком не входить у плани "Динамо".
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Київське "Динамо" не планує зраджувати своїм принципам роботи з молодими вихованцями клубу. Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним у плани клубу не входить,
– сказав Суркіс сайту "Динамо".
Як відомо, Миколенко дебютував за "Динамо" 20 серпня 2017 року в домашньому матчі чемпіонату України проти кам'янської "Сталі" (4:1).
З того часу Віталій провів за "Динамо" у всіх турнірах уже 64 матчі (забив три голи), а також став основним гравцем національної збірної України.
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Разом з тим, "Динамо" планує влітку повернути захисника Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва, які виступають на правах оренди за луганську "Зорю".
Продавати чи обмінювати футболістів "Динамо" не планує, як і не цікавиться півзахисником "Зорі" Дмитром Іванісенею,
– йдеться у повідомленні клубу.
У листопаді Іванісеня дебютував за збірну України в товариському матчі з Естонією.
Тимчик виступає у складі "Зорі" з лютого 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку захисника 17 матчів у чемпіонаті України та шість поєдинків кваліфікації Ліги Європи.
Лєднєв захищає кольори луганського клубу з липня 2018-го. У нинішньому сезоні провів 16 матчів у Прем’єр-лізі (забив 9 м’ячів) та п’ять ігор у кваліфікації Ліги Європи (1 гол).