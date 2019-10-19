Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У рамках передостаннього матчу першого кола чемпіонату України зустрінуться київське "Динамо" та "Олександрія". Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів піти з поля зі щитом.

Динамо – Олександрія: прогноз

Кияни після серії невдач виграли чотири поспіль поєдинки в чемпіонаті України, не пропустивши жодного голу. За 4 гри "біло-сині" забили аж 12 голів. Втрачати очок "Динамо" більше не має права, тому зобов'язане перемагати "Олександрію".

Бронзовий призер минулого чемпіонату "Олександрія" "розривається" між Лігою Європи та національною першістю. "Олександрійці" зуміли виграти шість поєдинків і тільки на один бал відстають від віцечемпіона України.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері "Динамо" є очевидним фаворитом поєдинку. Перемогу "біло-синіх" фахівці "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 1,40. Якщо ж перемогу вирве команда Володимира Шарана – коефіцієнт 8,25. Нічия у поєдинку – 4,60.

Коефіцієнт 2,36 на те, що в цьому поєдинку голам відзначаться обидві команди. У десяти матчах, які відбувалися у Києві між клубами, тільки двічі в одній грі вдавалося відзначатися обом командам.

Прогноз Pari Match

Остання зустріч команд на стадіоні НСК "Олімпійський" завершилася нічиєю з рахунком 1:1. Букмекери пропонують коефіцієнт 4,60 на те, що поєдинок завершиться нічиєю. Якщо ж рахунок знову буде 1:1 – коефіцієнт 8,70.

Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 2,05 на те, що "Динамо" не програє і тотал матчу менше, аніж 2,5 гола. Коефіцієнт на те, що "Олександрія" переможе киян хоча б в одному таймі – 3,8.

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Прогноз 1xbet

"Олександрія" жодного разу не змогла перемогти "Динамо" в Києві в рамках чемпіонату України. Торік підопічні Шарана завдали поразки киянам вдома з рахунком 2:1. Коефіцієнт на перемогу "Олександрії" з таким результатом – 23.

Столична команда тільки двічі не зуміла перемогти гостей з міста Олександрія на рідному стадіоні. Найпопулярніший рахунок, з яким перемагає "Динамо" "чорно-жовтих" – 2:0. Коефіцієнт на перемогу підопічних Олексія Михайличенка з таким рахунком – 6.

Огляд гри "Динамо" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт24.