"Дніпро-1" підписав досвідченого півзахисника

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Олександр Кобахідзе перейшов до "Дніпро-1"
Олександр Кобахідзе перейшов до "Дніпро-1"

СК "Дніпро-1" готується до дебюту в УПЛ. Команда підсилюється для участі в дебютному сезоні.

Перед цим "Дніпро-1" взяло в оренду двох чемпіонів світу серед збірних U-20 – Сергія Булецу та Владислава Супрягу з "Динамо". Тепер же склад команди поповнив і півзахисник Олександр Кобахідзе.

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"Наступного сезону у нас буде одна з наймолодших команд УПЛ! І взагалі: маючи у складі винятково молодих футболістів, неможливо розраховувати на великі успіхи. Тому ми вирішили досягти балансу в усіх ігрових лініях. Припустимо, форварди: є досвідчений, високий, силового плану Куліш — і молоді Супряга з Кожушком. Або опорна зона: маємо досвідченого Кравченка – і юного Батагова. Або візьмемо фланг: 18-річний Назаренко – і тепер маємо майстровитого Кобахідзе", – заявив головний тренер "Дніпро-1" Дмитро Михайленко в коментарі сайту УПЛ.

Останній клубом Кобахідзе була полтавська "Ворскла". У минулому сезоні він зіграв у 19 матчах за полтавчан (16 з них – у старті). В Україні він також грав у "Дніпрі". Але за дев’ять років (з 2007 до 2016 року) провів за команду лише 8 матчів. Решта часу провів в оренді – "Кривбасі" (2009 – 2010), "Арсеналі" (2011 – 2013) та "Волині" (2014 – 2016).

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Теги: Спорт Футбол ФК Дніпро-1 Трансфери
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