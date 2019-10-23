Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі

Збірна України з футболу інколи проводить свої матчі на "Арені Львів". Директор стадіону Юрій Майборода в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24 розповів у скільки обходиться один матч та як виживає споруда.

За словами Юрія Майбороди, за підсумками третього кварталу 2019 року "Арена Львів" операційно вийшла в плюс. Все завдяки двом матчам на стадіоні, а також чотирьом концертам. які тут провели.

У нас немає клубу, який би грав постійно, але грають національні збірні. Це нам сприяє значною мірою. І тепер грає "Олександрія", яка ще буде мати два матчі. Скоро молодіжна збірна зіграє матч (гра запланована на 15 листопада, суперником буде команда Данії U-21, – прим. ред.). На наступний період плануємо так, щоб національні збірні (різного віку) грали тут частіше. Якщо клуби не прийдуть. Хоча так об’єктивно складаються обставини, що якщо на стадіоні "Україна" розпочнеться реконструкція, то "Карпатам" і ПФК "Львів" треба десь грати. Наразі для них це питання ціни гри.

За підсумками минулого року ми порахували середню вартість одного матчу (враховуючи абсолютно всі витрати, які несуться) – це біля 465 тисяч гривень. Ми зараз навіть не декларуємо такої ціни за один матч, хочемо хоча б половину. Але клубам важко і цю суму заплатити. ФК "Львів" зіграв тільки дві гри. Ми розуміємо і націлені на те, що тут має бути футбол. Для цього стадіон і будували. Але враховуючи, що це державне підприємство, де працюють люди, його треба підтримувати, то ми змушені залучати різні напрямки та нарощуємо кількість подій. Завдання комерційного відділу постійно збільшувати кількість різних заходів на арені,

– розповів Юрій Майборода.

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При цьому він зазначив, що вартість оренди стадіону для матчів чемпіонату, єврокубків та виступів збірної України є різною.

"Всі умови, по яких проводиться кожен захід, є комерційною таємницею і не підлягають розголошенню. Навіть те, що я назвав середню вартість матчів минулого року – це не дуже коректно щодо наших партнерів. Але ми насправді ідемо цим шляхом. Ми поставили перед собою таку мету: якщо стадіон на концерті повністю заповнений, то ми хочемо отримати один мільйон гривень. Ми його ще не отримуємо, але рухаємось в цьому напрямку", – зазначив директор "Арени Львів".

На питання про те, чи може ціна для кожного клубу бути різною, Юрій Майборода дав ствердну відповідь.

Варто також додати, що у 2018 році була інформація про ціну у 180-220 тисяч гривень за оренду стадіону на матч.

"В чемпіонаті України приблизно такі межі й залишились. На матчі збірних та єврокубки у 2-3 рази більші. Тому ми зацікавлені в матчах міжнародного рівня. Чим їх більше, тим більший дохід", – підсумував Юрій Майборода.

Читайте невдовзі на Спорт24 велике інтерв'ю з Юрієм Майбородою про "Арену Львів".