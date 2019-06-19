Представник "Фенербахче" вилетів до Німеччини за трансфером Коноплянки, але тренер проти

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шальке"

Спортивний директор Фенербахче Дамьєн Комоллі відправився до Німеччини, щоб обговорити з керівництвом "Шальке" перехід вінгера Євгена Коноплянки.

Комоллі збирається запропонувати "Шальке" 3 мільйони євро за Коноплянку. Про це повідомляє Fanatik.

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"Кобальтові" не мають наміру утримувати українця, який отримує 2,6 мільйона євро зарплати після вирахування податків і не має в Гельзенкірхені достатньо ігрового часу.

Однак, проти угоди виступив головний тренер турецького гранда Ерсун Янал. Фахівець вважає, що для успішного виступу в наступному сезоні "Фенербахче" слід підписати в літнє вікно сильніших гравців, ніж Коноплянка.

Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер взяв участь в 21 матчі команди у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 2 результативні передачі.

"Фенербахче" посів 6 місце в чемпіонаті Туреччини і не потрапив в єврокубки. "Шальке" ж фінішував 14-м, відірвавшись від зони вильоту всього на 5 пунктів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Євген Коноплянка Шальке Футбол
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