Дискваліфікація Бєсєдіна: коли нападник "Динамо" зможе тренуватися і повернеться на поле

Стало відомо, коли нападник "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін зможе повернутися до футболу. 23-річний футболіст дискваліфікований на рік через провалений допінг-тест.

19 грудня 2019 року розпочався термін дискваліфікації Артема й він припинив будь-яку футбольну діяльність.

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Журналіст Ігор Циганик на ютуб-каналі Football Hub повідомив, що 19 грудня 2020 року закінчиться термін дискваліфікації Бєсєдіна.

За інформацією журналіста, з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.

Також Циганик повідомив, що Бєсєдін відмовився відкривати допінг-пробу B. Існував ризик, що УЄФА дискваліфікує Артема на більш тривалий термін, якщо проба B також виявиться позитивною.

Окрім того, за словами Циганика, "Динамо" і Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) можуть подати апеляцію на рішенню УЄФА.

Якщо "Динамо" вимагатиме скорочення дискваліфікації, то WADA – збільшення. Поки інформації про апеляцію немає.