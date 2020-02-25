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Дискваліфікація Бєсєдіна: коли нападник "Динамо" зможе тренуватися і повернеться на поле

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Артем Бєсєдін / 24 канал

Стало відомо, коли нападник "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін зможе повернутися до футболу. 23-річний футболіст дискваліфікований на рік через провалений допінг-тест.

19 грудня 2019 року розпочався термін дискваліфікації Артема й він припинив будь-яку футбольну діяльність.

До теми: УЄФА відсторонив нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік

Журналіст Ігор Циганик на ютуб-каналі Football Hub повідомив, що 19 грудня 2020 року закінчиться термін дискваліфікації Бєсєдіна.

За інформацією журналіста, з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.

Також Циганик повідомив, що Бєсєдін відмовився відкривати допінг-пробу B. Існував ризик, що УЄФА дискваліфікує Артема на більш тривалий термін, якщо проба B також виявиться позитивною.

Окрім того, за словами Циганика, "Динамо" і Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) можуть подати апеляцію на рішенню УЄФА.

Якщо "Динамо" вимагатиме скорочення дискваліфікації, то WADA – збільшення. Поки інформації про апеляцію немає.

  • Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". "Динамівцю" загрожувала дискваліфікація на чотири роки.
  • У цьому сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
  • Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що клуб переуклав контракт з Бєсєдіним на чотири роки.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Допінг Динамо Спорт Футбол
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