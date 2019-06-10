Дискваліфікація донецького "Олімпіка": відкритий лист клубу та реакція УАФ

Українська асоціація футболу залишила в силі санкції щодо "Олімпіка" та відсторонила команди U-19 та U-21 від участі в змаганнях під егідою УАФ, УПЛ та ПФЛ у сезоні 2019/2020. У підсумку клуб можуть не допустити до нового сезону в УПЛ.

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Через це "Олімпік" виступив з відкритим листом, в якому розкритикував голову Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранку. Майже одразу на сайті УАФ з'явилося інтерв'ю з Франческо Баранкою. При цьому дані в обох заявах дещо різняться.

"Олімпік" заявляє, що Апеляційний комітет залишив у силі довічну дискваліфікацію для шести гравців. Натомість на сайті УАФ вказано, що футболістам замінили відсторонення від футболу з довічного до двох років. Самого ж Баранку в листі називають так званим "прокурором" та "інквізитором".

"Не маючи на руках "цариці доказів" – показань, в яких би футболісти обговорили самі себе, Баранка та підлеглий йому комітет, вдалися до фальсифікації матеріалів "розслідування". Так, з'явився аналіз ставок на букмекерському ринку Азії, проведений підконтрольною Баранці аналітичною компанією Federbet та "висновки експертів", складені головою експертної групи ФФУ Ігорем Шевченком, які, нібито, підтверджували вину конкретних осіб, і ФК "Олімпік" в зокрема", – йдеться в листі клубу.

Таку ситуацію Баранка пояснив тим, що футболісти та керівництво клубу звинувачувало один одного в договірних матчах. Але жодна зі сторін не хотіла про це заявити офіційно.

Останні три місяці ситуація була унікальною. З одного боку, були гравці, які звинувачували тренера й клуб у тому, що їх змушували програвати. Зокрема, у матчі з командою "Динамо" U-21, коли окремі гравці "Олімпіку" навіть плакали в перерві між таймами. З іншого боку, керівництво донецького клубу звинуватило гравців у тому, що вони за своєю ініціативою "зливали" матчі. Але жодна зі сторін не була готова заявити про це офіційно. За цей період ми отримали інформацію й від анонімних джерел, яка прояснила ситуацію всередині на той момент та пролила світло на процес організації договірних матчів у клубі. Це змусило нас звернутися до Апеляційного комітету з метою пом’якшити санкції проти гравців. Крім того, ми звернулися до поліції для долучення цієї нової інформації до існуючої кримінальної справи,

– переконує Баранка.

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Пояснив він і ситуацію з аномальними ставками.

"Звинувачення щодо трактування коефіцієнтів ставок є просто безпідставними. Буде надзвичайно цікаво подивитися на пояснення цього в CAS від юристів і експертів "Олімпіку". Я буду дуже радий також почути відповідь "Олімпіку" на питання, чому вони пішли з поля в матчі з ФК "Карпати" U-21 у грудні 2017 року. Тоді вони публічно заявили, що причиною були підозрілі рухи коефіцієнтів ставок, але як таке могло бути, якщо підозрілі коефіцієнти є просто моїм винаходом? У такому випадку всі отримані звіти УЄФА та інших міжнародних організацій про ставки в матчах "Олімпіку", включаючи матч Кубку України в жовтні 2017 року, теж були вигадками. Або, можливо, взагалі існує світова змова проти "Олімпіку" з метою підозріло міняти коефіцієнти ставок у матчах цього клубу?", – заявив голова комітету етики та чесної гри.

Натомість клуб переконує, що отримав від букмекерських контор PariMatch та "Фаворит спорт" підтвердження, що на матчах клубу не було виявлено аномальних ставок.

Експеримент, проведений фахівцем по роботі букмекерських установ, показав, що коливання коефіцієнтів можливо створювати штучно. Найважливішим фактором нікчемності висновків Federbet про прямий зв'язок екстреного падіння коефіцієнтів в окремих матчах, з нібито договірним характером ігор, є те, що будь-яка людина може самостійно обрушити коефіцієнт бетінгової компанії на будь-яку подію. Для цього достатньо знати, як працює система ставок,

– переконані у донецькому клубі.

Однак одне зі звинувачень "Олімпіка" так і не знайшло відповіді у Франческо Баранки. Донецький клуб переконує, що провів власне розслідування. І вони знайшли факти фальсифікації.

"На запит Профспілки футболістів України Профспілка футболістів Італії відповіла, що згідно з їхньою інформацією, імениті італійські екс-футболісти Клаудіо Джентіле (Claudio Gentile), Беніто Карбоне (Benito Carbone) та Сімоне Фаріна (Simone Farina), нібито включені в експертну групу ФФУ, не проводили аналіз конкретних матчів за участю ФК "Олімпік", – йдеться в листі.

Попри те, що в листі не було жодної інформації про те, що "Олімпік" планує оскаржувати рішення АК УАФ у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні, Баранка заявив про готовність розгляду справи там. Хоча і не впевнений, що "Олімпік" вкладеться у відведені терміни для оскарження.

"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо ФК "Олімпік" звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні de novo (із самого початку). Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася у ФК "Олімпік". Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу", – заявив Баранка.

Спорт24 продовжить слідкувати за перебігом цих подій.