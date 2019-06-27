Дискваліфікація російського біатлоніста принесла Україні три золоті медалі

Дискваліфікація російського біатлоніста Олександра Печенкіна приносить Україні 3 перемоги в естафетних гонках постфактум.

Зокрема, золото в чоловічій естафеті Чемпіонату Європи сезону 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний). Тоді лише 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця, тепер же, через чотири з гаком роки, воно по праву належить українським чоловікам, йдеться на сайті biathlon.com.ua.

Читайте також: Український чемпіон світу з біатлону повідомив невтішні новини про стан здоров'я

Ще одне золото (але вже шестирічної давнини) отримує українська збірна в змішаній естафеті в сезоні 2012/2013 в рамках Кубку IBU в Ріднау-валь-Ріданна (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний).

І третя естафета, де дискваліфікація Печенкіна забрала у росіян незаслужено добуте золото – це змішана естафета в рамках зимової Універсіади 2013 року в Трентіно (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний).

Разом, українська команда замість трьох других місць відтепер має три перемоги та, відповідно, золоті медалі в скарбничку збірної. При цьому по 2 медалі вищого ґатунку замість срібних з'являться в активі Дмитра Підручного та Яни Бондар.

У вівторок, 25 червня, Міжнародний союз біатлоністів повідомив про 4-річну дискваліфікацію Печенкіна та Олександра Чернишова. Спортсмени були визнані винними за обтяжувальних обставин, оскільки брали участь в організованій допінг-схемі. IBU ухвалив, що будь-які досягнення Печенкіна в період з 7 січня 2012 року по 6 січня 2016 року мають бути анульовані. При цьому частина терміну дискваліфікації Печенкіна буде врахована з 5 листопада 2018 року, коли біатлоніст був відсторонений від участі у змаганнях.