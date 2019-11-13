Дискваліфікацію спортсменів за вживання кокаїну та марихуани хочуть скоротити

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Дискваліфікацію спортсменів за вживання кокаїну та марихуани хочуть скоротити

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) хоче переглянути свої покарання спортсменам за вживання наркотиків.

WADA затвердила плани скорочення тривалості заборон на вживання рекреаційних наркотиків, стверджуючи, що речовини часто не мають ефекту, що підвищує ефективність. В першу чергу мова йде про кокаїн та марихуану.

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У рамках переглянутого антидопінгового кодексу, який буде запроваджений у 2021 році, заборона на "зловживання наркотиками" скоротяться до максимум трьох місяців. Поки ж WADA забороняє вживати кокаїн і марихуану в змагальний період, на сьогодні за порушення правил передбачено покарання строком на 4 роки.

Та варто зауважити, що дискваліфікація на три місяці буде лише в тому випадку, якщо спортсмен зуміє доказати, що вживав кокаїн чи марихуану не для покращення своїх спортивних результатів. При цьому, якщо спортсмен пройде програму реабілітації, то термін дискваліфікації можуть скоротити до одного місяця.

Якщо спортсмен не зможе довести, що метою використання заборонених речовин не було поліпшення спортивних показників, порушення буде вважатися навмисним, термін дискваліфікації складе 2 роки.

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Нові правила почнуть діяти з 2021 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Допінг Наркотики
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