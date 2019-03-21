Дискваліфікований гравець збірної Португалії може зіграти проти України

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Данілу Перейра може зірати проти України
Данілу Перейра може зірати проти України

Півзахисник Збірної Португалії Данілу Перейра може зіграти проти збірної України у матчі кваліфікації Євро-2020. Попри те, що у попередньому матчі гравець отримав червону картку.

За даними місцевого видання Record, Данілу Перейра був вилучений у матчі Ліги націй між Португалією та Польщею. Керівництво португальської федерації футболу звернулося за роз'ясненням ситуації до УЄФА щодо дискваліфікації гравця. В УЄФА вирішили, що одноматчева дискваліфікація гравця буде розповсюджуватися лише на матчі Ліги націй. Відтак своє неминуче покарання Перейра відбуде в півфіналі Ліги націй-2018/2019 проти Швейцарії, який відбудеться 5 червня.

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Таким чином Перейра зможе зіграти проти збірної України у п'ятницю, 22 березня. Матч у Лісабоні розпочнеться о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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