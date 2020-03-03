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Дістав палицю і розігнав хуліганів: Усик розповів, як з битою навів порядок на вулицях міста

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Олександр Усик / K2 Promotions

33-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Усик розповів, як свого часу на вулиці заступився за незнайому йому пару.

Боксер на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т.Шевченка розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.

До теми: Усик – Чісора: дата та місце бою

Якось я їхав на машині і побачив, що йшов хлопець з дівчиною, а до нього пристали інші два хлопця. Для мене така ситуація є неприйнятною. Це за межею мого розуміння. Якщо він з дівчиною, то у нього є імунітет. Так робити не можна. Дівчина, природно, заступилася за нього. Я вийшов з машини, дістав палицю, розігнав цих хуліганів.

Чому я дістав палицю з машини? У мене є бита, мені подарували. Звідки я знаю, може, ніж є у них... Проходили курсанти повз, зупинились, запитували, в чому справа. Не знаю, чому вони подумали, що я ініціатор цього всього. Може, тому що у мене була бита,
– сказав Усик.

  • За попередньою інформацією, наступний бій у суперважкій вазі Усик проведе 23 травня 2020 року.
  • Суперником українця повинен стати британський боксер Дерек Чісора. Бій повинен пройти в Англії. Серед потенційних міст Лондон та Манчестер.
  • Зустріч боксерів перенесли, оскільки Усик вирішив продовжити реабілітацію. Цю інформацію підтвердив сам боксер та його промоутер Олександр Красюк.
  • Попередній бій Усик провів 12 жовтня, здолавши американця Чазза Візерспуна.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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