Дістав палицю і розігнав хуліганів: Усик розповів, як з битою навів порядок на вулицях міста

33-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Усик розповів, як свого часу на вулиці заступився за незнайому йому пару.

Боксер на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т.Шевченка розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.

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Якось я їхав на машині і побачив, що йшов хлопець з дівчиною, а до нього пристали інші два хлопця. Для мене така ситуація є неприйнятною. Це за межею мого розуміння. Якщо він з дівчиною, то у нього є імунітет. Так робити не можна. Дівчина, природно, заступилася за нього. Я вийшов з машини, дістав палицю, розігнав цих хуліганів.



Чому я дістав палицю з машини? У мене є бита, мені подарували. Звідки я знаю, може, ніж є у них... Проходили курсанти повз, зупинились, запитували, в чому справа. Не знаю, чому вони подумали, що я ініціатор цього всього. Може, тому що у мене була бита,

– сказав Усик.